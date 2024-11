Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, sabato 16 novembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi16? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi16:ArieteCari Ariete, possibili tensioni a causa dell’opposizione di Venere, fate assoluta attenzione alle parole che userete soprattutto con il partner. Non siate troppo cocciuti e fermi sulle vostre posizioni, cercate di andare più incontro all’altro se davvero ci tenete.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, è il momento di guardare lontano, ora potete iniziare a pianificare e vedere oltre i problemi che vi stanno affliggendo.