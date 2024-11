Oasport.it - NBA, i risultati della notte: Cleveland sa solo vincere, altra tripla doppia per LeBron, serate da record per Chris Paul e James Harden

Alza i giri del motore la NBA Cup, la competizione di metà stagionelega americana di pallacanestro alla seconda edizionepropria storia per dare più senso anche all’inizio di stagione. Ma comunque sia, c’è sempre una protagonista, iCavaliers.Chicaco Bulls battuti nettamente per 144-126 e la franchigia dell’Ohio è ancora imbattuta in stagione. Donovan Mitchell è ancora MVP con 37 punti seguito da Darius Garland a quota 29, sono loro gli artefici del primo successo nel girone C dell’est, guidato però da Atlanta, che batte Washington con i 25 punti di Dyson Daniels e i 22 di Deandre Hunter.Nel girone A protagonisti i Detroit Pistons, senza Simone Fontecchio out per un problema all’alluce. Vittoria 95-99 a Toronto con sei uomini incifra, tra cui i 20 punti di Malik Beasley, e canadesi ko mentre Miami, grazie a un ottimo secondo quarto e a un Bam Adebayo da 30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, ottiene la prima vittoria nella competizione sugli Indiana Pacers.