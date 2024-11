Nations League | si sblocca Koopmeiners in gol contro l’Ungheria VIDEO

Leggi su Sportface.it

Dopo un lungo digiuno, Teunsi. Il centrocampista della Juventus ha segnato la prima rete stagionale nella quinta giornata della fase a gironi di2024. Colpo di testa su cross di Dumfries, in gol venti minuti prima, per mettere la sua firma sul 4-0 degli Oranje. È la prima gioia stagionale perche, dopo qualche incredibile errore sottoporta e i due gol annullati a Lille, torna a gonfiare la rete dopo oltre sei mesi (6 maggio 2024 in Salernitana-Atalanta 1-2).#GOALTeunputs the Netherlands further ahead! ??Netherlands 4-0 Hungary #Football #Netherlands #Hungary #Teunpic.twitter.com/Cql9fZgOeL— Mr. Shaz (@WhSoSerious) November 16, 2024: si, in gol) SportFace.