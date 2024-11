Quotidiano.net - Maternità surrogata: cosa cambia con la legge sulla Gpa reato universale

Roma, 16 novembre 2024 – La Gestazione per altri (Gpa), più comunemente nota come, è diventata “”: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato lail 4 novembre scorso, prima della partenza per il suo viaggio in Cina. La nuova normativa sarà inserita nella Gazzetta Ufficiale lunedì 18 novembre. Il disegno didella deputata Carolina Varchi di Fratelli d’Italia era stato approvato il 16 ottobre dal Senato e in precedenza dalla Camera.con la nuovaIn Italia la Gpa è già unda venti anni: la40 del 19 febbraio 2004, infatti, prevede per chi utilizza lala reclusione fino a due anni e una multa fino ad un milione di euro. Il nuovo testo va proprio a modificare la40, in particolare l’articolo 12 che al comma 6 recita: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione diè punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.