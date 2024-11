Napolipiu.com - Lukaku torna a Napoli: l’accordo con Conte e il piano per la Roma

L’attaccante belga rientra a Castel Volturno dopo aver giocato solo contro l’Italia Romelufa ritorno asecondo i piani. Il bomber azzurro aveva un accordo preciso con Antonioper gestire gli impegni con il Belgio e preparare al meglio la sfida contro la.L’attaccante lascia il ritiro della nazionale dopo la partita con l’Italia di Spalletti. Una decisione concordata con il CT Tedesco, che aveva accettato di avere “Big Rom” a disposizione solo per la sfida agli azzurri di venerdì sera.Ilstudiato conprevede il rientro immediato a Castel Volturno. Il centravanti salterà così la sfida di Nations League contro l’Israele, in programma domani alle 20:45, ultima giornata del Gruppo B.Una scelta strategica che permetterà adi usufruire di due giorni di riposo, proprio come i compagni rimasti nel centro sportivo azzurro.