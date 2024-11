Quotidiano.net - Lecanemab, cosa sappiamo sul farmaco per curare l’Alzheimer: a chi serve e l’iter per l’approvazione

Roma, 16 novembre 2024 –anti Alzheimer, ci sono novità. Il Comitato per i farmaci a uso umano dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ne ha infatti raccomandatoper il trattamento dei pazienti adulti con diagnosi clinica di lieve compromissione cognitiva e demenza lieve dovuta al morbo di Alzheimer e con una specifica variante genetica. Che cos’èè un anticorpo monoclonale diretto contro il composto beta amiloide che rappresenta il principale costituente delle placche caratteristiche del. In tal modo riduce la formazione di placche nel cervello e rallenta il declino cognitivo. Ilè stato approvato dall’americana Fda con procedura accelerata all’inizio del 2023 e da allora per i pazienti europei era iniziata l’attesa.