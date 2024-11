Ilgiorno.it - Le Comunità energetiche sono in crescita

Partecipazione numerosa ieri a Lodi al convegno sullerinnovabili solidale (CERS). Nella sede della Fondazione Comunitaria si è parlato di esperienze di CERS già avviate, nel Lodigiano e non solo. La prima CERS di interesse sovracomunale è nata nelle provincie di Lodi e Piacenza il 2 luglio scorso. A settembre Legambiente eSolare hanno iniziato la raccolta adesioni (di consumatori e produttori, che si scambieranno l’energia) e la raccolta fondi, per realizzare impianti comunitari. Anche qualche grande impianto industriale si sta aggregando: il primo, a breve, con la Castagna SpA a Guardamiglio (880 kW), che metterà a disposizione dellal’energia non consumata dal ciclo produttivo. Il Comune di Brembio, ha spiegato la sua assessora all’Ambiente Sandra Milas: "ha elaborato un progetto preciso e nei prossimi giorni lancerà il gruppo d’acquisto (GAS fotovoltaico) tra i residenti, le attività economiche e piccole e medie imprese.