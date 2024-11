Quotidiano.net - Il test delle regionali. Emilia-Romagna e Umbria. Domani urne aperte

Leggi su Quotidiano.net

Seppur in opposti schieramenti e seppur non si siano risparmiati attacchi e affondi reciproci in questa ultima settimana di campagna elettorale, Michele de Pascale ed Elena Ugolini un nemico comune l’hanno trovato (almeno a parole): l’astensione. L’chee lunedì andrà alleper il dopo Bonaccini, infatti, ha come primo obiettivo quello di non cedere all’onda del non voto, apparentemente inarrestabile un po’ perché lenon sono mai state elezioni da richiamare grandi folle, ma soprattutto perché tutti temono l’effetto post alluvione. "Il 50% di votanti è la soglia minima", ragiona de Pascale alla chiusura della sua campagna elettorale in piazza Santo Stefano, a Bologna, di fronte a 1.500 persone, tra cui l’ex premier Romano Prodi e l’ex presidente regionale Stefano Bonaccini.