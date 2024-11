Anteprima24.it - Furti in casa, cittadini pronti ad agire in autonomia

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta ieri sera nell’ex scuola di Brignano la riunione convocata dal comitato di quartiere che rappresenta idi Brignano eManzo esasperati dai continuiche si sono registrati nelle case negli ultimi giorni. Un confronto per mettere a punto delle strategie e collaborazioni per fermare l’ondata di aggressioni in, ma soprattutto la paura che cresce tra le famiglie.“Non possiamo continuare a rimanere tappati in” – ha detto il presidente del comitato Ronca, prendo la riunione alla quale ha partecipato anche il rappresentante di una ditta privata di Vigilanza per esaminare gli eventuali costi per affidare un servizio di vigilanza delle zone colpite dai. Nel corso della riunione c’è stata occasione anche per esprimere la delusione rispetto al mancato ascolto da parte dell’amministrazione comunale sulla richiesta più volte avanzata di installare delle telecamere di video sorveglianza nel quartiere.