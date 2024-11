Fine del calvario per Buchanan | è tornato in campo col Canada

Leggi su Ilnerazzurro.it

Uno dei pochi in rosa a non aver ancora disputato un minuto con la maglia dell’Inter in questo inizio di stagione è Tajon: l’esterno canadese si è infortunato gravemente durante la scorsa Copa America, ma nelle ultime settimane era rientrato ad allenarsi con il resto dei suoi compagni. La buona notizia è che finalmenteè sceso in, giocando circa 20 minuti con il suo, nella vittoria per 1-0 contro il Suriname.delperSicuramente una notizia importante per l’Inter ed il suo tecnico Simone Inzaghi, che può finalmente contare anche sul giovane esterno canadese, arrivato a Milano durante il calciomercato di gennaio della passata stagione. L’anno scorso,ha passato gran parte del suo tempo in panchina, salvo poi conquistarsi del minutaggio sempre più importante e segnando anche col Frosinone.