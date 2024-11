Gaeta.it - Dramma familiare a San Vito al Tagliamento: un ragazzo di 14 anni accoltella il padre

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenzasi è verificato nella serata di ieri a Sanal, in provincia di Pordenone, coinvolgendo undi soli 14e il. Quest’ultimo è rimasto gravemente ferito in seguito a unmento durante un acceso diverbio all’interno della loro auto. Il gesto estremo ha scaturito un’immediata operazione delle forze dell’ordine, che hanno avviato indagini per chiarire i motivi alla base dello scontro. La situazione sta attirando l’attenzione di media e autorità, estremamente preoccupati per l’escalation di violenza tra le mura domestiche.L’incidente e la fuga del giovaneIl fatto è accaduto in un contestoteso, ma i dettagli precisi che hanno portato al grave attacco non sono ancora del tutto chiari.