Gaeta.it - Contributi straordinari per i Comuni del Fucino: 330.000 euro per le infrastrutture

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa sta per prendere forma nella regione Abruzzo, grazie all’assegnazione di fondi destinati a migliorare la rete stradale e ledi mobilità nella zona del. Con un budget complessivo di 330.000, il nuovo avviso mira a sostenere idel comprensorio, rinforzando l’impegno della giunta regionale verso letà locali, in particolare quelle con forte vocazione agricola.Il ruolo della giunta regionaleEmanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale e assessore all’Agricoltura, ha recentementecato l’approvazione della delibera numero 732/2024, che pone le basi per questa iniziativa. L’obiettivo è duplice: finanziare la manutenzionea delle strade e promuovere la mobilità all’interno di un’area cruciale per l’agricoltura.