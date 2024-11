Gamberorosso.it - Come combattere l’insonnia mangiando (con i consigli di una grande nutrizionista)

Sono 12 milioni gli italiani che soffrono di insonnia. A riportarlo è l’ultimo studio dell'Associazione Italiana di Medicina del Sonno (Aims) che circola nelle ultime ore. Il disturbo notturno colpisce molto di più le donne ­– ne soffre circa il 60% – ma a essere coinvolti sono indistintamente giovani e adulti: si pensi che un minore su cinque è insonne. L’alimentazione svolge un ruolo cruciale per la regolazione del disturbo: mangiare cibi giusti in orari consoni, controllare le combinazioni di pietanze può aiutare a migliore aquando non è patologica. Ma quali sono i punti a cui fare attenzione?Insonnia: 6 rimedi per combatterla con il ciboCaffeina e sostanze nervineÈ risaputo: la caffeina è una sostanza psicoattiva e non è assolutamente un coadiuvante del sonno.