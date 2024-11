Dailymilan.it - Calciomercato Milan: Davide Calabria come Romagnoli perde la fascia da capitano e va verso l’addio

Ilpotrebbe presto dire addio ain vista del: ilchela.Il mercato rossonero si fa sempre più caldo e ilè pronta a darea qualche veterano. Questa volta potrebbe toccare alasciareello. Lada, ormai in più di 30 anni, si tramanda da uomo in uomo o per meglio dire dain.Ma il numero 2 rossonero sta andando incontro allo stesso destino che solo due anni fa toccò ad AlessioL’allora, dopo aver alzato lo scudetto e aver combattuto per la squadra, viene messo alla porta dalla dirigenza. Prima di lui Montolivo e Bonucci.addio? Ai saluti finaliin vista delView this post on InstagramA post shared by(@2)ladae vaLEGGI ANCHE, Victor Osimhen può tornare in serie A: il tentativo di Moncada.