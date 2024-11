Liberoquotidiano.it - Autonomia: Sarracino a Calderoli, 'tacere? A voce altissima in difesa unità nazionale'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Il nervosismo dilaga nella Lega:infatti, dopo la sonora sberla ricevuta, anziché rispettare la Corte e bloccare immediatamente le intese con le regioni del nord, vorrebbe che le opposizioni stessero zitte per sempre. Per ora l'unica aè la presidente Meloni che ancora non ha preso le distanze dalle farneticazioni del suo ministro. Noi, il Pd, continueremo a batterci contro chi vorrebbe spaccare l'Italia e mettere in discussione la coesione e l'. E lo faremo a!". Lo scrive in una nota Marco, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteriaPd.