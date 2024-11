Agi.it - Autonomia: "Le opposizioni taceranno", è bufera sulle parole di Calderoli

AGI - La legge sull'differenziata non è affatto stata affossata, al contrario "regge e reggerà". Del resto, "sono state presentate un centinaio di eccezioni su 43 commi e ne hanno accettate sette. Quindi su un terreno sconosciuto abbiamo trovato la strada per una perfetta coincidenza con la Costituzione". A rivendicarlo è Robertoche, assieme al governatore della Lombardia Attilio Fontana, difende l'impianto della riforma e, anzi, sostiene che, dopo il pronunciamento della Consulta, i referendum abrogativi non dovrebbero tenersi. Ma il ministro leghista si spinge oltre e assicura che farà "tesoro degli indirizzi della sentenza" della Corte Costituzionale e, a quel punto, "lee mi auguroper sempre".che scatenano la dura reazione delle forze di minoranza, "levengono zittite nelle dittature", insorgono Pd, M5s e Avs.