VIDEO Mister Ezio Capuano a Punto C | Benevento in testa con merito torneo livellato verso il basso

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultima puntata diC, il focus sulla Serie C di Anteprima24, è intervenuto, reduce dall’addio al Foggia dopo avere iniziato ilsulla panchina del Taranto. Il tecnico, con alle spalle tantissime stagioni nella terza serie, ha analizzato quanto sta succedendo in questa stagione nel girone C dove inc’è la compagine diAuteri a +4 sul Cerignola: “Io faccio grandi complimenti al– ha detto– che è una squadra giovane con calciatori di prospettiva importantissimi e onestamente sta giocando con tre-quattro ragazzi che provengono dalla propria cantera ed è inal campionato. I numeri non mentono mai, come con l’onestà che mi contraddistingue, forse sono il tecnico che ha fatto più volte questo girone, vedo un campionatoil