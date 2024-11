Notizie.com - Stupri contro bambine e ragazze minorenni, i tre casi che hanno sconvolto il Paese a Palermo, RImini e Ravenna

Leggi su Notizie.com

Sono saliti alla ribalta delle cronache oggi tre diversidi violenza sessuale nei confronti di: le inchieste a.Tre gravissimidi stuprol’Italia in queste ore:sono al centro di episodi dell’orrore. Vittime abusate salvate dai soccorsi e, nel caso di, da un’insegnante., i trecheil(CANVA FOTO) – Notizie.comPartiamo proprio dae precisamente da Monreale. Qui per anni sono andate avanti le violenze di nonno e zio nei confronti di dueche all’epoca dei fatti avevano meno di 10 anni. I due approfittando del fatto che a casa non ci fosse nessuno, abusavano di loro sistematicamente. I genitori delle piccole, a conoscenza dei fatti, nonmai denunciato i fatti.