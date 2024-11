Gaeta.it - Sorrento: un capodanno da sogno tra tradizione e intrattenimento nella penisola sorrentina

si presenta come una meta imperdibile non solo d'estate, ma anche durante le festività invernali. Con un patrimonio culturale inestimabile e panorami mozzafiato, questa affascinante città della costa campana si trasforma in un luogo magico per il Natale e il. Le strade illuminate e piene di vita offrono ai visitatori un'esperienza unica, ricca di eventi, musica e tradizioni locali.la magia del natale aDurante il periodo natalizio,si arricchisce di luci e colori, regalando a ogni angolo della città un'atmosfera incantata. Il centro storico, con i suoi vicoli stretti e gli antichi palazzi, si veste a festa per accogliere turisti e abitanti. Ogni anno, le luminarie adornano le strade principali, e i presepi, veri e propri capolavori artigianali, raccontano storie che affondano le radicicultura locale.