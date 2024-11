Agi.it - Sinner show: si allena davanti alla sua famiglia, 'botti' e giochi

AGI - Oggi Janniknon scende in campo, ma è sempre lui la star delle Atp Finals di Torino e tutti i tifosi sono all'Inalpi Arena, chi nell'impianto, chi (moltissimi) nel Fan Village. Ma la 'caccia' al n.1 dl mondo è aperta e cosi' i più veloci e fortunati,modica cifra di 35 euro, sono risusciti ad accaparrarsi i biglietti per vedere da vicino il loro idolo che siva dalle 16 alle 18 al Circolo della Stampa Sporting. "Ecco perché è il più forte" Ed è stato davvero uno spettacolo. Non è certo come vedere Jannik in un match vero, ma aiuta a comprendere davvero perchè è il più forte di tutti e lo resterà a lungo. Oggi lo abbiamo chiesto a Nicola Pietrangeli, primo grandissimo campione azzurro che, a 91 anni, è ancora un grande appassionato di uno sport che, con una certa nostalgia, ha detto essere "diventato altra cosa rispetto ai miei tempi".