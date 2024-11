Scontro tra Mercedes in pieno centro | padre e figlio pontini finiscono in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19:00, si è verificato un incidente stradale a Latina, in via Emanuele Filiberto, vicino al quartiere Nicolosi e nelle immediate vicinanze delle nuove autolinee. L’incidente ha visto coinvolte due vetture della stessa casa automobilistica, entrambe: unaGle e una vecchia Classe C.L’impatto è stato particolarmente violento: le due automobili, dopo essersi scontrate, sono finite contro un albero situato sul marciapiede, all’angolo con via Marchiafava. La collisione ha causato danni considerevoli, inclusa la distruzione di un palo della luce, che è stato abbattuto nell’incidente.Feriti: Intervento dei SoccorsiA bordo dellaClasse C viaggiavano une suo, entrambi feriti nell’impatto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118: i paramedici hanno fornito il primo soccorso ai due, che sono stati successivamente trasportati all’Santa Maria Goretti.