Gaeta.it - Proteste studentesche a Roma: manifestazioni contro il sistema educativo e il ddl sicurezza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 15 novembre ha vistotrasformarsi in un palcoscenico di protesta, con studenti, collettivi autonomi e personale scolastico che hanno preso parte a una mobilitazione che ha suscitato attenzione e dibattito. Le ragioni principali di questo sciopero riguardano la riforma dell’istruzione, le problematiche legate al ddle le questioni internazionali relative al conflitto in Palestina. Durante la giornata non sono mancati momenti di tensione, segnati dae prese di posizione politiche.La protesta studentesca: il rifiuto della “scuola del merito”La marcia ha avuto inizio presso Piazzale della Piramide, dove una studentessa, utilizzando un megafono, ha espresso il malcontento diffuso tra i giovani. Secondo il suo discorso, il modello della “scuola del merito” crea una divisione tra studenti, generando disuguaglianze e alimentando undi classi sociali.