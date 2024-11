.com - Parità uomo-donna in stipendi lontana, fino a fine anno cittadine Ue lavoreranno ‘gratis’

(Adnkronos) – “Oggi è la Giornata europea dellaretributiva: da oggile donne dell’Ue lavorersimbolicamente gratis”. Lo dichiara Jördis Ferroli, portavoce della Commissione Ue per giustizia e uguaglianza, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Per ogni euro guadagnato da ununaguadagna 87 centesimi, ricorda. Questo è “inaccettabile: una pari quantità di lavoro merita una pari retribuzione”. In un comunicato, V?ra Jourová, vicepresidente per i valori e la trasparenza, Nicolas Schmit, commissario per il lavoro e i diritti sociali, e Helena Dalli, commissaria per l’uguaglianza, rivendicano “passi avanti verso l’eliminazione delle disdi genere”. Negli ultimi cinque anni l’occupazione femminile è aumentata del 2,9% e il divario retributivo di genere è diminuito dell’1,5%, spiegano.