Ilfattoquotidiano.it - “No Meloni day atto II”: studenti in piazza per un’istruzione pubblica accessibile. Slogan contro la premier, il ddl Sicurezza e Israele

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

inin tutta Italia per il “NodayII“, la manifestazione organizzata dall’Unione deglie Link – Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. Sono migliaia gli universitari e liceali che hanno manifestato in oltre 35 città del paese per manifestare dissensola manovra e il governo guidato da Giorgia. “Vogliamo potere”, “Liberiamo il Paese”, “NoDay”, alcuni deglilanciati per la mobilitazione, che punta a rivendicare “gratuita e, svincolata dagli interessi privati, dalle logiche di profitto e dall’ambito bellico, la tutela del benessere psicologico nelle scuole e un sistema di rappresentanza che dia aglireali possibilità di decidere nelle proprie scuole”, ha spiegato Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell’Unione degli