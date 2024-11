Nations League l’Italia vince contro il Belgio e va ai quarti di finale Il riscatto di Tonali | È bello segnare ancor più con questo gruppo

Leggi su Open.online

«Èfare gol e trovare il primo gol in Nazionale, ma èa piùre così: abbiamo sofferto, giocato e dimostrato che vogliamo giocarci ogni partita, non le subiamo. Inc’è grande serenità, ognuno di noi non vede l’ora che arrivi il successivo raduno. Stiamo bene insieme, questa è la cosa bella». Queste le parole di Sandro, intervistato da Rai Sport, al termine della partita cheha vintoil. «Questa sera giocavamouna squadra molto forte, abbiamo cercato i nostri spazi all’interno della partita – dice-. Siamo partiti in un certo modo, poi gli spazi erano totalmente altri, però abbiamo sempre mantenuto un gioco semplice, nessuno s’è inventato nulla. Facciamo bene ciò che sappiamo fare». Un’Italia che piace quella, giovane, di Luciano Spalletti.