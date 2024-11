Terzotemponapoli.com - Napoli-Kvara, non solo la questione legata al contratto

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile laalditskhelia: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Con ilè in piedi un’ormai datata trattativa per definire l’eventuale rinnovo delin scadenza nel 2027. Una riunione produttiva ma non troppo, nel senso che sotto qualche aspetto è stato compiuto un passo avanti ma su altri la distanza permane. Tipo la clausola rescissoria. Tipo la modalità degli scatti, degli aumenti. Insomma, l’accordo non è stato raggiunto”. La tratta-Barcellona-ParigiE il fatto che il Barcellona si guardi intorno e nella caccia grossa ai due attaccanti per il futuro abbia incluso anche il nome ditskhelia, per altro su precisa indicazione del tecnico Hans-Dieter Flick, fa ovviamente riflettere.