Mistermovie.it - Mister Movie | Tomb Raider, Sophie Turner in trattative per il ruolo di Lara Croft nella serie live-action

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La celebre icona dei videogiochipotrebbe avere un nuovo voltoprossimatargata Amazon. Secondo un rapporto di Deadline,, nota per ildi Sansa Stark in Game of Thrones, sarebbe inavanzate per interpretare l’iconica avventuriera.Una nuovaper ladi Amazon?La notizia segna un passo significativo nello sviluppo della, che promette di offrire un’interpretazione epica e inedita della leggendaria saga.: un’attrice poliedricaè conosciuta soprattutto per il suo lavorodi successo Game of Thrones, dove ha dato vita al personaggio di Sansa Stark, ma il suo talento si estende ben oltre Westeros. L’attrice ha interpretato Jean Grey nei recenti film degli X-Men e ha recitato nel dramma poliziesco britannico Joan, uscito nel 2024.