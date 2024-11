Ilrestodelcarlino.it - Mister Cassani si gode il magic moment del suo Lenz: "È presto per sognare, ma ho una squadra forte"

"Sì, è davvero un buono", dice Stefano, allenatore del Lentigione dopo il successo di mercoledì pomeriggio ottenuto sul campo della Vis Cittadella Modena che ha permesso ai rivieraschi di accedere ai sedicesimi di finale di Coppa Italia "larisponde, gioca sempre con intensità e arrivano pure i risultati". A questo punto sorge spontanea la domanda. Dove volete arrivare? "Credo sia prematuro parlare di obiettivi, abbiamo giocato soltanto undici gare e ci sono diverse squadre ben attrezzate che non sono ancora entrate nella carburazione giusta, magari perché hanno cambiato molto a partire dal tecnico". Distinguiamo, come vede la Coppa Italia? "Per noi era importante dare spazio a chi non gioca solitamente e con la Cittadella ho messo in campo ben dieci giocatori che non avevano iniziato la gara di campionato.