Metti l’amico dei negazionisti Matt Gaetz nell’hotel di Selva di Cadore

Al direttore - Ma da quando in qua un capo di stato risponde alle opinioni di un privato cittadino qualunque esse siano?Giovanna Comis Si scrive Musk, si legge Trump. Al direttore - Non avrei mai immaginato di assistere a un periodo così drammaticamente folle in Europa. Basti vedere quanto sta accadendo in Italia. Questaina ho letto che un cinema di Milano ha deciso di non proiettare il film su Liliana Segre perché il proprietario aveva paura delle reazioni dei pro Palestina. Due ore dopo mi sono ritrovata sotto gli occhi la notizia di un albergatore didiche ha rifiutato la prenotazione di una famiglia israeliana perché – secondo quanto riportato su vari media – “gli ospiti israeliani, per via del genocidio di cui Israele è responsabile, non sono i benvenuti”. Incredula, ho provato per ore a chiamare la struttura, che è risultata sempre irraggiungibile.