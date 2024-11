Sport.periodicodaily.com - Macedonia del Nord-Far Oer: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 4 di Lega C di Nations League 2024/2025. Contro i padroni di casa già promossi nella categoria superiore, gli ospiti vanno a caccia dello stesso obiettivo blindando il secondo posto.del-Far Oer si giocherà domenica 17 novembre 2024 alle ore 15 presso la National Arena Toshe Proeski di Skopje.DEL-FAR OER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa hanno confermato i loro progressi disputando un girone di Nations League di grande profilo, come dimostra la serie di vittorie esaltanti che sono vale primato e promozione nella categoria superiore.Gli ospiti non hanno alternativa alla vittoria per legittimare un cammino molto buono uscendo sempre a testa alta in tutte le partite. All’esordio hanno bloccato i macedoni, per poi vincere in trasferta in Armenia.