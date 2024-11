Ilnapolista.it - L’ultrà dell’Inter Beretta si è pentito, collaborerà con la Procura di Milano (Giornale)

Leggi su Ilnapolista.it

si ècon ladi, lo scrive ilcon Felice Manti. L’ex capo della Curva Nordè stato infatti trasferito in un carcere del centro Italia. Da lì darà importanti informazioni sugli affari gestiti della curve con il placet della ‘ndrangheta.diventata un collaboratore di giustizia, si sta per scoperchiare il verminaioScrive il:Si èe collabora con laAndreainterista che ha ammazzato il rampollo di ’ndrangheta Antonio Bellocco a. «Sta in un carcere in centro Italia famoso per essere quello dove spediscono i collaboratori di giustizia», ci dice una fonte penitenziaria.Irritazione dellache avrebbe voluto ritardare il più possibile la notizia del pentimento di, trasferito a fine settembre, per motivi di sicurezza, da Opera a San Vittore in isolamento.