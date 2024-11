Tpi.it - Luca Argentero geloso di Stefano De Martino: le parole sulla moglie e le reazione del conduttore

diDe: leL’attoreha rivelato di esseredellaCristina Marino e dei like che l’attrice mette alle foto delDe.Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, ha rivelato di quanto sia infastidito dallaquando giustifica i like a Dedicendo che le “piacciono le sue foto”.Alla domanda di Cattelan se Cristina Marino abbia smesso di mettere like a Deha risposto: “No, lei si nasconde dietro questa cosa che i social sono democratici. Ma in modo univoco, solo per loro”.“Dice: ‘E’ una bella foto’. E’ quello che mi dà più fastidio. Con tutto il rispetto per, che è un amico e una persona estremamente simpatica e alla mano, ma non fa sempre delle belle foto almeno quando è nudo e unto”.