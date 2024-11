Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 0-0, ATP Finals 2024 in DIRETTA: inizia l’incontro tra il n.2 e 3 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC DALLE 18.00LADI RUUD-RUBLEV DALLE 20.300-30 Risposta d’incontro diche guadagna il centro del campo ed accelera verso il dritto dell’avversario.0-15 Scappa abbondantemente in corridoio il rovescio incrociato del tedesco.Al servizio AlexanderPRIMO SET14.13 Termina il warm-up.14.12 Carlosha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere.14.12 Quello odierno è il quarto incontro in stagione tra i due.ha vinto 2 incontri mentre è stato sconfitto in quattro set ai quarti degli Australian Open.14.11 In carrieraedsi sono affrontati dieci volte (5-5). Anche lo scorso anno i due si incontrarono nella fase a gironi delle Nitto ATP: in quell’occasionesi impose per 6-7, 6-3, 6-4.