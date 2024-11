Ilfattoquotidiano.it - Lerner, Bocchino e Franco Cardini ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 16 novembre alle 21.30 su Nove. Con Travaglio e Scanzi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuova puntata del talk di approfondimento diAccordi&Disaccordi, per raccontare l’attualità del nostro Paese e le intricate vicende internazionali. Sabato 1621:30 il conduttorene discuterà con i giornalisti Italoe Gad. Spazio inoltre alla conversazione con lo storico. In studio si parlerà della polemica innescata dal tweet di Elon Musk contro i giudici italiani che hanno bocciato il provvedimento del governo per mandare i migranti in Albania. Presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andreaper analizzare i fatti più importanti della settimana.L'articolodiad Accordi&Disaccordi il 1621.30 su. Conproviene da Il Fatto Quotidiano.