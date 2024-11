Lanazione.it - L’artigiano del mosaico: "Mestiere senza eredi"

"Il progresso ha portato talmente avanti l’automazione che è in atto una rivalutazione delle attività manuali. Qui i turisti entrano anche solo per curiosità ma quando poi vedono una persona che lavora veramente con le mani, si stupiscono, si entusiasmano e spesso acquistano le opere". L’analisi, semplice ma impeccabile, basata sull’esperienza quotidiana, è di Albo Mazzetti, un ‘giovanotto’ di 77 anni che, nel cuore del centro storico di Montepulciano, porta avanti un’attività unica, quella di mosaicista. E lo fa con leggerezza, unendo l’abilità e la passione artigiana (non vuole essere chiamato artista) ad una visione serena del proprio lavoro che forse contribuisce a farlo apparire decisamente più giovane di quanto dica l’anagrafe. AlAlbo arriva a 18 anni, per caso: "Frequentavo un corso per diventare elettrauto, poi seppi che cercavano ragazzi per la Scuola italiana del, laboratorio fondato nel ’47 dal Prof.