Ilfattoquotidiano.it - La nomina di Robert F Kennedy Jr. alla sanità usa affossa i titoli delle case farmaceutiche

Ladel no vaxJr. a prossimo responsabile delladegli Stati Uniti hato le quotazioniaziende. In primo luogo, naturalmente, quelle che ricavano dai vaccini quote consistenti dei loro introiti. Moderna, tra i primi sviluppatori del vaccino anti Covid, è arrivata a perdere quasi il 10%. Pfizer e Biontech, che insieme hanno prodotto l’altro vaccino Covid di maggior successo, calano rispettivamente del 4,3% e del 3,8%. L’inglese Gsk e la francese Sanofi, i due maggiori produttori di vaccini al mondo, hanno registrato rispettivamente un calo del 3,5% e del 3%. Discesa simile per Astrazeneca.Pfizer, BioNtech e Moderna avevano registrato una vera e propria esplosione di ricavi e profitti grazie ai loro farmaci contro il Covid.è stato però un acceso oppositore della politica vaccinale del governo statunitense, mettendo in discussione la quantità di iniezioni somministrate ai bambini e definendo quello contro il Covid-19 il “vaccino più letale mai realizzato”.