Inaugurazione del memoriale delle vittime del ponte morandi: un tributo a Genova

Facebook WhatsAppTwitter Il 15 dicembre sarà una data significativa per, con l’deldedicato alledel tragico crollo del. Egle Possetti, rappresentante del Comitato che ricorda le, ha condiviso la notizia, sottolineando l’importanza di questo spazio dedicato alla memoria e alle storie di coloro che hanno perso la vita in quella tragica occasione.significato delIldelvuole essere più di un semplice monumento. È un luogo dove le famiglie, gli amici e tutta la comunità possono ritrovarsi per commemorare e riflettere su quanto accaduto. Non solo un omaggio, ma un vero e proprio spazio di raccoglimento, dove il ricordo e il dolore possono trasformarsi in una memoria collettiva.All’interno del, sono previsti elementi che raccontano le storie, sottolineando l’unicità di ciascuna di esse.