Il sistema ospedaliero ha fatto registrare un ulteriore aumento delle ospedalizzazioni

È positiva la fotografia degli ospedali che emerge dal Programma nazionale esiti 2024-Report su dati 2023 di Agenas, presentato a Roma al Cnel. “Nel 2023 – si legge nel rapporto – ilhaun, che tornano a essere quasi 8 milioni (312mila in più rispetto al 2022), sia per i ricoveri urgenti sia per quelli programmati e diurni”.Il Programma nazionale esiti non stila classifiche, ma mediante una serie di indicatori relativi a otto diverse aree cliniche, valuta le strutture di tutto il territorio nazionale. A “guidare” è l’Humanitas di Rozzano, che ha una valutazione di qualità alta o molto alta in sette aree su otto, mentre tra gli ospedali pubblici quelli con la valutazione migliore sono l’Azienda-UniversitariaMarche e l’Azienda-universitaria Careggi di Firenze.