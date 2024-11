Ilfattoquotidiano.it - “Hanno ucciso per provare una pistola a salve modificata. La vittima usata come bersaglio umano”: tre giovanissimi arrestati a Bari

sparato contro unperuna”. È statoper questo Nardev Singh, lo scorso 31 maggio, alle porte di. Per caso. Solo perché tre– uno dei quali minorenne – stavano provando un’arma dopo averla.L’uomo, cittadino indiano di 38 anni, era stato assassinato in un casolare di campagna abbandonato a Ceglie del Campo e ora il giudice per le indagini preliminari del Tribunale diha disposto l’arresto di 3 persone, tra cui uno minorenne all’epoca dei fatti e uno tuttora minorenne.Quella sera, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre, dopo essersi procurati un’arma clandestina, unacalibro 8 modello Bruni, avevano deciso di testarla prima sparando contro un bidone dell’immondizia e successivamente contro Singh.