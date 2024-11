Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, Antonio Fico svela la verità sul flirt con Federica Petagna: “Mi ha chiesto di mantenere il segreto”

L’imprenditore campanoha deciso di dire lasulche gli era stato attribuito con. La sua decisione di parlare e dire come sono andate le cose tra lui e l’attuale concorrente del GF è nata dopo cheha vistosmentire in diretta di aver avuto una conoscenza con lui.Le prime indiscrezioni a proposito di una frequentazione trasono nate già poche settimane dopo la fine di Temptation, quando Deianira Marzano diffuse alcune foto nelle quali si vedevain braccio a un uomo, che è stato poi confermato fosse. L’imprenditore aveva conosciutoprima in videochiamata, per organizzare un’uscita con Millie Moi, Titty e altri amici, e quando i due si sono incontrati non hanno nascosto una certa intesa e chimica che è scoppiata tra loro.