Frazione Orezzo. I disagi continuano

. Brutte notizie per i 700 residenti delladi Gazzaniga, in Valle Seriana. Si allungano infatti i tempi per la sistemazione e la riapertura della strada che dal centro di Gazzaniga conduce alla, interrotta ormai da un mese, ovvero dal 10 ottobre, quando sulla Bergamasca si abbattè un nubifragio: le forti piogge provocarono il cedimento di un tratto della carreggiata, in località Roncaia. Da allora l’accesso allarisulta complesso, anche se i 700 residenti non sono completamente isolati: è possibile aggirare il tratto chiuso percorrendo la via comunale Gromplano, dove, data la dimensione stretta della carreggiata, è stato istituito un senso unico alternato. La Provincia di Bergamo conferma che la questione viene considerata prioritaria, ma che non sono ipotizzabili lavori e dunque riaperture in tempi brevi.