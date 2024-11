Gaeta.it - Etihad Airways registra una crescita record del 66% nei profitti grazie a un’estate fiorente

ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con risultati straordinari,a una stagione estiva che ha visto un incremento significativo nel numero di passeggeri e nell'ampliamento delle destinazioni. Questa prestazione positiva non solo ha stimolato i, ma ha anche posto la compagnia aerea in una posizione competitiva sul mercato globale dell'aviazione.Risultati finanziari impressionantiNel periodo compreso tra gennaio e settembre 2024,ha riportato un fatturato totale di 5 miliardi di dollari, segnando un incremento del 21% rispetto all'anno precedente. I ricavi derivanti dai passeggeri hanno contribuito in modo significativo a questo risultato, raggiungendo quota 4,1 miliardi di dollari. La compagnia ha trasportato quasi 14 milioni di passeggeri,ndo un aumento del 35% rispetto ai primi tre trimestri del 2023, con un load factor medio del 87%.