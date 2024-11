Gamberorosso.it - Dopo 50 anni il Tignanello riesce ancora a parafrasare lo spirito del tempo

«Siamo diventati quello che siamo grazie a lui. Ilci ha reso consapevoli delle nostre possibilità», esordisce Piero Antinori. «Ci ha tolto quel complesso d’inferiorità che avevamo da secoli per i vini francesi, lui e gli altri vini che hanno seguito l’esempio hanno contribuito al rinascimento del vino toscano e nazionale». L’occasione della visita alla Tenutaa San Casciano in Val di Pesa è unversario importante: i 50dalla prima uscita sul mercato delche nasce nel 1971 “da settantaseimilaseicentoottantadue viti di antica vigna chiantigiana”, come recital’etichetta disegnata da Silvio Coppola.Dietro la bottigliaLa prima rottura fu la scelta di uscire dal disciplinare del Chianti Classico, che imponeva l’utilizzo delle uve bianche nel blend.