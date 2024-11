Dilei.it - Dall’ictus all’afasia, poi la rinascita: la storia di Paola e Ugo

Nicolai, giornalista e imprenditrice milanese nell’ottobre del 2021 è stata colpita da un ictus che l’ha resa afasica, compromettendone significativamente l’uso del linguaggio e della parola. Oggi, a tre anni di distanza, è ancora alla guida della sua azienda di comunicazione, con Ugo, il suo meraviglioso cagnolino, che l’ha supportata emotivamente in un grande percorso di cambiamento e rivelazione diconsapevolezze.è riuscita a ritrovare una nuova voce e a raccontare in un libro (“Ho ascoltato la mia voce”) la sua emozionante vicenda.Un rapporto, quello trae Ugo, che le ha insegnato un nuovo modo di vivere e guardare la realtà. “Ugo è molto più di un semplice compagno a quattro zampe. Ha portato una gioia semplice epura nella mia vita, insegnandomi il valore della presenza e della gratitudine per il momento presente.