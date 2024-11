Oasport.it - Casadei e Ambrosino non bastano: Italia-Francia U21 2-2 a Empoli in amichevole

Messa in archivio la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria, la Nazionale Under21 di calcio allenata da Carmine Nunziata si è messa alla prova sul rettangolo verde del “Castellani” di, affrontare i pari età della, in un’importante per sondare la condizione nel percorso di avvicinamento alla rassegna continentale che si disputerà l’anno venturo in Slovacchia.È finita 2-2 in una partita che è stata intensa. Sì, perché le due compagini hanno cercato di superarsi e lo score la dice lunga. Gli azzurrini sono stati protagonisti di un grande primo tempo, concluso sul punteggio di 2-0. Nunziata ha puntato su un 4-3-1-2:e Gnonto tandem offensivo, con Volpato a ispirare a trequarti;e Ndour mezzali, mentre Prati in cabina di regia. 3-4-2-1 per i francesi, con Cherki alle spalle di Kalimuendo e di Tchaouna.