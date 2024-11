Metropolitanmagazine.it - Batosta per Belen, Discovery cambia idea, niente programma per lei su Real Time: ‘colpa’ di Amadeus

avrebbe dovuto debuttare alla guida di Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno, format previsto suin contemporanea a La Corrida tra qualche giorno. Ma proprio la sovrapposizione conpotrebbe aver fattoreai vertici. Slitta infatti all’anno prossimo il debutto di, che avrà quindi un 2025 ‘di fuoco’, essendo attesa anche alla co-conduzione di Only Fun-Comico Show sul Nove. Vediamo tutti i dettagli e le ulnovità qui sotto.‘rimandata’ daCon un dietrofront dell’ultimo minuto,no i piani autunnali di. Mercoledì 20 novembre, avrebbe dovuto debuttare la nuova stagione di Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno, format sulle coppie in crisi pronte a mettersi in gioco. Alla conduzione l’argentinaRodriguez, debuttante suma già rodata altrove come conduttrice.