Zon.it - Angri, controlli antidroga: pusher 27enn arrestato

Leggi su Zon.it

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 13 novembre, ad(SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hannoin flagranza di reato une del luogo indagato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”, del tipo cocaina e crack suddivise in dosi, per un peso di circa 20,35 grammi, nonché la somma in contanti di 255,00 euro verosimilmente provento dell’attività delittuosa.L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.Segui ZON.IT su Google News.