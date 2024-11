Gaeta.it - Aggressione da gelosia: arrestato un sedicenne per tentato omicidio a Siracusa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza tra adolescenti ha scosso la comunità di Cassibile, in provincia di. Un giovane di 16 anni è statopere porto di armi dopo un’che ha visto coinvolto un ragazzo di 19 anni. L’arresto è avvenuto a seguito di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Catania, in risposta all’accaduto, avvenuto il 28 giugno scorso presso una discoteca locale.La dinamica dell’La serata di festa è rapidamente degenerata in violenza. Durante una normale serata in discoteca, le tensioni sono esplose a causa di gelosie legate a una giovane ragazza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ilha colpito il 19enne con un pugno al volto in seguito a un alterco. La causa scatenante? Il ragazzo più grande aveva offerto una sigaretta alla fidanzata del minorenne, segno di una rivalità che ha preso piede in maniera inaspettata.