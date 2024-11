.com - Volley / US Pallavolo Senigallia ancora vittoriosa

3-0 in Coppa Marche per il Banco Marchigiano, ma il match ha rischiato di non essere giocato per un episodio al momento inspiegabile, 14 Novembre 2024 – Continua il momento di ottima forma del Banco Marchigiano Subissati che, in Coppa Marche, batte in casa per 3-0 il Bottega negli ottavi di finale, andata.Partita che ha rischiato di saltare all’ultimo momento in quanto si è registrato un incredibile imprevisto con i dirigenti nero-azzurri che, nel pomeriggio, hanno trovato al palazzetto del Campo Boario una scena impressionante con sporcizia, detriti e polvere divunque, transenne spostate, campo da gioco inpraticabile.Una situazione che nemmeno l’ufficio sport del Comune, inmediatamente contattato, ha saputo spiegare.Eppure nessuna infrazione è stata rinvenuta. Solo l’intervento di volontari ha permesso il ripristino della situazione prima della partita.