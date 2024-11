Lettera43.it - Ue, multa a Meta per il Marketplace di Facebook da quasi 798 milioni di euro

L’Unionepea ha inflitto una sanzione di 797.72diper abuso di posizione dominante. Secondo l’accusa, il colosso tech avrebbe collegato il servizio di annuncial social network, garantendo un vantaggio competitivo non accessibile agli altri fornitori di servizi di annunci online. Come spiegato dalla vicepresidente esecutiva della Commissionepea, Margrethe Vestager: «ha imposto condizioni commerciali sleali agli altri fornitori di servizi di annunci online». Secondo la Commissione, questo meccanismo non solo «preclude la concorrenza, ma si configura come un illecito ai sensi delle norme antitrust dell’Unionepea».Ue: «Imposto condizioni commerciali inique ai competitor»In aggiunta, l’Ue ha evidenziato comeabbia imposto condizioni commerciali considerate inique ai competitor che pubblicizzano su piattaforme comee Instagram, utilizzando i dati degli annunci di altri inserzionisti per favorire esclusivamente il proprio